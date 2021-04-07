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7:26, 7 апреля 2021 года Команда Орловского опорного вуза стартует в плей-офф Ассоциации студенческого баскетбола Турнир на вылет называется «Лига Белова» в честь основателя АСБ - олимпийского чемпиона Сергея Белова.





9 и 10 апреля на своей площадке матчи первого раунда «Лиги Белова» сыграют мужская и женская команды Орел ГУ им. Тургенева. Мужчины будут играть с командой университета Лобачевского из Нижнего Новгорода. Девушки - с соперницами из Владивостока.



Стартовые игры начнутся в 16:15 и 18:30 соответственно. Вход на матчи свободный, но на трибунах действует ограничения по наполняемости. Также при себе необходимо иметь маску.





Анастасия Дорохова



