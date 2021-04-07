Молодого орловца оштрафовали за клевету от лица полицейского

Раскаяние 19-летнего парня позволило прекратить уголовное дело.

Ранее в социальной сети появилась фейковая страница сотрудника ОМВД России по Кромскому району, созданная молодым местным жителем. На ней парень размещал информацию, порочащую честь, достоинство и деловую репутацию полицейского.

Когда правоохранители установили подлинную личность хозяина страницы и возбудили в его отношении уголовное дело, юноша принес как личные, так и публичные извинения.

Это позволило добиться прекращения уголовного дела. В качестве наказания орловцу был выписан штраф на 25 тысяч рублей – сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.



Фото УМВД России по Орловской области