Молодого орловца оштрафовали за клевету от лица полицейского

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8:18, 7 апреля 2021 года
Молодого орловца оштрафовали за клевету от лица полицейскогоРаскаяние 19-летнего парня позволило прекратить уголовное дело.
Ранее в социальной сети появилась фейковая страница сотрудника ОМВД России по Кромскому району, созданная молодым местным жителем. На ней парень размещал информацию, порочащую честь, достоинство и деловую репутацию полицейского.
Когда правоохранители установили подлинную личность хозяина страницы и возбудили в его отношении уголовное дело, юноша принес как личные, так и публичные извинения.
Это позволило добиться прекращения уголовного дела. В качестве наказания орловцу был выписан штраф на 25 тысяч рублей – сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.
Фото УМВД России по Орловской области
Артём Ежаков