В Орле установили подозреваемого в гаражной краже

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8:51, 7 апреля 2021 года
В Орле установили подозреваемого в гаражной кражеФигурантом стал ранее судимый 33-летний местный житель.
Мужчину подозревают в краже с взломом. Из гаражного бокса он забрал аккумулятор и инструменты, оцененный потерпевшим в 25 тысяч рублей.
Когда полицейские вышли на орловца, он уже являлся фигурантом другого уголовного дела. В гаражной краже он сознался. Похищенное оттуда имущество изъято лишь частично.
На время расследования фигурант взят под стражу – сообщает сайт областного УМВД.
Артём Ежаков