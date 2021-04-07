В Орле установили подозреваемого в гаражной краже

Фигурантом стал ранее судимый 33-летний местный житель.

Когда полицейские вышли на орловца, он уже являлся фигурантом другого уголовного дела. В гаражной краже он сознался. Похищенное оттуда имущество изъято лишь частично.

На время расследования фигурант взят под стражу – сообщает сайт областного УМВД.