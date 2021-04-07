Главная » Новости



9:01, 7 апреля 2021 года В начале года организации Орловщины заработали более полутора миллиардов рублей Территориальный орган службы статистики опубликовали данные о сальдированном финансовом результате региональных предприятий.





Этот показатель складывается из разницы прибыли и убытка. В минувшем январе 186 обследованных предприятий получили общую прибыль в размере свыше 2,3 миллиарда рублей. Убыточными оказались 87 предприятий – они лишились порядка 600 миллионов рублей. Тем не менее, общий сальдированный результат по сравнению с январем прошлого года вырос на 67,8%. Обследованию не подвергали малый бизнес, организации со штатом менее 15 сотрудников, банки, страховые организации, а также государственные и муниципальные учреждения – говорится в отчете Орелстата. Есть и негативная статистика – орловские организации просрочили кредиторам чуть больше 1,4 миллиарда рублей – отмечено в другой публикации службы статистики.





Артём Ежаков



