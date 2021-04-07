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9:24, 7 апреля 2021 года Орловские инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны получат выплату ко Дню Победы 10 тысяч рублей перечислят в апреле вместе с пенсией.





Единовременную прибавку получат 216 жителей региона. От получателей не потребуется ни заявлений, ни дополнительных документов – сообщает региональный информационный портал.





Артём Ежаков



