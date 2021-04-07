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9:59, 7 апреля 2021 года В Орле задержан подозреваемый в магазинном воровстве Возможно, что 21-летний парень совершил ряд подобных краж.





Инцидент произошел в сетевом супермаркете на улице Гайдара. Сотрудники Росгвардии среагировали на тревожный сигнал, поступивший из магазина, и задержали парня, который, со слов персонала торговой точки, похож на мужчину, накануне совершившего хищение товаров. От силовиков парень попытался скрыться, затем начал перебранку с окружающими, а потом и вовсе оказал сопротивление задержанию. Тем не менее, росгвардейцы со своей задачей справились и передали полицейским, сообщает пресс-служба областного управления Росгвардии.





Артём Ежаков



