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0:29, 7 апреля 2021 года

Платформа видеоконференцсвязи Zoom ограничила использование для российских госкомпаний

Компания Zoom Video Communications запрещает своим дистрибьюторам предоставлять доступ к сервису российским компаниям, бенефициаром в которых выступает государство.


Запрет может затронуть ряд вузов и организаций, пишут Вести.RU.
 
О случившемся сообщает IT-дирекция «Высшей школы экономики». Эксперты полагают, что это может быть связано с американскими санкциями. При этом физические лица свободно могут покупать лицензию.

Головной офис компании Zoom Video Communications в США уточняет появившиеся ранее в СМИ сведения о приостановке продаж сервиса российским госучреждениям. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе компании.
 
«Похоже, что [эти сведения] основываются на сообщении от одного из агентств, занимающихся продажами на партнерской основе», - подчеркнул представитель компании.

В пресс-службе Zoom Video Communications отметили, что «уточняют эту информацию» и готовы будут сделать какие-либо выводы лишь после проведения собственной проверки.
 
Zoom не первая компания, которая прекращает оказание услуг в России. Например, в конце прошлого года Microsoft отказалась продавать софт МГТУ имени Баумана.



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