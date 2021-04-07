Платформа видеоконференцсвязи Zoom ограничила использование для российских госкомпаний

О случившемся сообщает IT-дирекция «Высшей школы экономики». Эксперты полагают, что это может быть связано с американскими санкциями. При этом физические лица свободно могут покупать лицензию.
Головной офис компании Zoom Video Communications в США уточняет появившиеся ранее в СМИ сведения о приостановке продаж сервиса российским госучреждениям. Об этом ТАСС
сообщили во вторник в пресс-службе компании.
«Похоже, что [эти сведения] основываются на сообщении от одного из агентств, занимающихся продажами на партнерской основе», - подчеркнул представитель компании.
В пресс-службе Zoom Video Communications отметили, что «уточняют эту информацию» и готовы будут сделать какие-либо выводы лишь после проведения собственной проверки.
Zoom
не первая компания, которая прекращает оказание услуг в России. Например, в конце прошлого года Microsoft отказалась продавать софт МГТУ имени Баумана.