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10:27, 7 апреля 2021 года В Орле при боковом столкновении автомобилей пострадала женщина-пассажир ДТП произошло накануне в 16:55 на Карачевском шоссе.





Водитель автомобиля «Грейт Волл» допустил столкновение с движущимся слева попутно автомобилем «Лада Веста». В результате ДТП пассажир «Лады» - женщина 1998 г.р. - получила телесные повреждения. Госпитализация не потребовалась.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 11 ДТП, из них 2 ДТП с пострадавшими, в результате 2 человека получили травмы.



Фото пресс-службы УГИБДД России по Орловской области





Орловское Информбюро



