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10:32, 7 апреля 2021 года В Орле под колеса авто попал 11-летний ребенок ДТП произошло 6 апреля в 17:15 на улице Черкасской.





Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, мальчик выбежал на дорогу из-за стоящего транспортного средства и попал под колеса «Шкоды Рапид». В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения. Госпитализация не потребовалась.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 11 ДТП, из них 2 ДТП с пострадавшими, в результате 2 человека получили травмы.



Фото пресс-службы УГИБДД России по Орловской области





Орловское Информбюро



