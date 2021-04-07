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10:40, 7 апреля 2021 года Водителям двухколесного транспорта стоит быть внимательными на дороге Об этом напоминают сотрудники отдела ГИБДД УМВД России по г. Орлу.





С наступлением весеннего периода на дорогах увеличивается количество участников дорожного движения, передвигающихся на мотоциклах, мопедах, скутерах и велосипедах. При этом их владельцы зачастую не соблюдают требования правил дорожного движения, что приводит к печальным последствиям. Чаще всего это происходит из-за нарушения водителями мототранспорта установленного скоростного режима, правил обгона и маневрирования, выезда на полосу встречного движения.



Как сообщает УГИБДД по Орловской области, в Орле уже произошло одно ДТП с участием двухколесного транспорта. К счастью, обошлось без пострадавших.



В профилактических целях в Орле проходит мероприятие «Мотоциклист», цель которого – выявить мотоциклистов, скутеристов и велосипедистов, нарушающих ПДД.



Фото пресс-службы УГИБДД России по Орловской области





Орловское Информбюро



