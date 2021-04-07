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10:51, 7 апреля 2021 года Под Орлом сгорела деревянная постройка В МЧС предполагают, что строение сгорело из-за пала сухой травы.





Хозпостройка сгорела в деревне Теляково Урицкого района.



На момент прибытия пожарных хозяйственная постройка горела открытым пламенем по всей площади, обрушилась кровля, вокруг горела сухая трава. В результате пожара бревенчатая хозяйственная постройка выгорела. Кроме этого, выгорела сухая трава на территории в один гектар.



Пожарным удалось локализовать пожар и не дать ему распространиться. Одна из вероятных причин пожара - от пала сухой растительности. Пострадавших нет. На месте работали сотрудники 38-й ПСЧ Урицкого района.



Пожарно-спасательные подразделения Орловской области за прошедшие сутки выезжали 67 раз, из них 60 на ликвидацию возгораний, 90 % из которых - горение мусора и сухой травы, остальные на помощь населению.





Орловское Информбюро



