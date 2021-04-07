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11:06, 7 апреля 2021 года

Балка Непрец объявлена памятником природы регионального значения

Соответствующее постановление подписал глава Орловской области Андрей Клычков.


В постановлении говорится, что расположенная в городе Орле балка Непрец теперь является памятником природы регионального значения, а территории, занятая ею, является особо охраняемой природной территорией регионального значения.

Постановлением утверждены границы памятника природы и определен режим его особой охраны. Площадь особо охраняемой природной территории – 6 га, сообщает информационный портал Орловской области.

Балка Непрец представляет собой участок растительности северной луговой степи. Это природный резерват редких и реликтовых растений. На территории памятника произрастает более 200 видов травянистых растений. Особую уникальность представляют: язвенник многолистный, василек русский и шероховатый, лапчатка песчаная, смолевка пониклая, василистник малый, адонис весенний, сон-трава, осока низкая, крупка сибирская и весенняя, примула, ковыль перистый и волосатый, калужница болотная, остролодочник волосистый, вязель разноцветный, клевер альпийский, козелец пурпурный, спаржа лекарственная, синяк красный, лабазник шестилепестный, вероника простертая, широколистная и колосистая и другие виды растений. На территории памятника обитают несколько видов мелких животных и птиц.

В границах особо охраняемой природной территории регионального значения запрещается любая хозяйственная деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.

В частности, запрещено строительство зданий, сооружений и иных объектов (в том числе временных), дорог и трубопроводов, линий электропередачи и прочих коммуникаций, не связанное с обеспечением функционирования памятника природы. Также под запретом рубка древесной и кустарниковой растительности, нарушение растительного покрова, за исключением проведения научных исследований и мероприятий по сохранению и восстановлению памятника природы. Запрещается уничтожение объектов животного мира и причинение им вреда, сбор, отлов, изъятие объектов животного мира из среды их обитания, а также причинение вреда местам обитания объектов животного мира. Также запрещен сброс отходов производства и потребления, складирование, размещение, захоронение всех видов отходов, материалов, грунтов, снега.

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