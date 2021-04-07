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11:27, 7 апреля 2021 года Космический мониторинг выявил горящую растительность в Орловской области Накануне были зафиксированы четыре термоточки.





Благодаря космическому мониторингу спасатели могут незамедлительно выехать на место пожара и ликвидировать его. Так, 6 апреля были зарегистрированы четыре термоточки, которые подтвердились. Согласно присланным координатам оперативные группы Орла, Новосильского, Колпнянского и Мценского пожарно-спасательных гарнизонов выезжали на место, где были обнаружены загорания сухой травы.



Общая площадь пожаров составила 6 гектаров. Загорания были ликвидированы сотрудниками пожарно-спасательных частей.



В МЧС напоминают об административной ответственности и штрафах при сжигании мусора, сухой травы, стерни и пожнивных остатков предусмотрена ответственность в виде штрафа на граждан от 2000 руб. до 3000 руб., на должностных лиц - от 6000 руб. до 15000 руб., на юридических лиц от 150000 руб. до 200000 руб.



Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области







Орловское Информбюро



