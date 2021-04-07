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11:47, 7 апреля 2021 года Жертвами коронавируса стали двое орловцев В России обнародовали суточные данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 7 апреля, за последние сутки в Орловской области выявлено 64 случая коронавирусной инфекции (всего – 32 863).



На лечении – 2 128 человек. Накануне выписано 72 орловца (всего – 30 221). Пандемию не пережили 514 жителей региона (+2 летальных исхода).



Распространение по районам:



Орел – 37; Орловский район – 9; Урицкий и Мценский – по 5; Болховский и Колпнянский – по 3; Свердловский и Малоархангельский – по 1.



Суточная заболеваемость в России – 8 294 (всего – 4 606 162), число выздоровевших – 9 445 (всего – 4 229 480). Общее число летальных исходов – 101 480 (+ 374 случая за сутки). На лечении – 275 202 человека.



Инфографика портала Стопкоронавирус.рф и регионального оперативного штаба













Артём Ежаков



