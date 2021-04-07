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11:45, 7 апреля 2021 года

Орловские студенты – на стороне спорта

В Среднерусском институте управления филиала РАНХиГС не стали долго рассуждать на тему приобщения к активному образу жизни, а сразу же провели спортивный праздник.


Как развивать студенческий спорт? Над этим вопросом задумались в Среднерусском институте управления филиала РАНХиГС. За одним столом собралась активная молодежь и педагогический состав. И студенты, и преподаватели вуза едины во мнении, что спортивные достижения не менее важны, чем оценки по специальности. От теории решили сразу перейти к делу и тут же провели спортивный праздник.

Елена Максимова, доцент кафедры общих дисциплин Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС: «Отношение студентов и мотивация к спортивной деятельности во многом зависит от семьи, и очень приятно, что наши студенты задумываются о таких ценностях, и что они в будущем тоже будут привлекать к спорту своих детей».

Соревновались шесть команд по пять человек. Каждая команда участвовала во всех видах состязаний: баскетбол, дартс, волейбол, футбол, традиционная скакалка и русская скакалка.

Азарт соревнований чувствовался ярче и острее от того, что это - первый спортивный праздник после жестких ограничений.

Павел Меркулов и.о. директора Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС: «Мы сегодня рады, что впервые за последний год проводим спортивные мероприятия. Настроение прекрасное, люди счастливы».

Победителей определили по наибольшей сумме набранных очков. Самым сильным, ловким и быстрым вручили грамоты и призы. Но главный подарок разделили на всех - радость от возможности вновь почувствовать спортивный командный дух.


Елизавета Капырина
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