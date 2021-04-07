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12:02, 7 апреля 2021 года ОГАУ им. Н. В. Парахина попал в десятку лучших аграрных университетов страны Учреждение стало 9 в рейтинге «Национальное признание».





Всероссийский топ лучших аграрных вузов страны составлялся по итогам минувшего года. Набрав 50,6 баллов, ОГАУ занял 9 строчку из 54 возможных.



Лучшим признали Ставропольский государственный аграрный университет – сообщает региональный информационный портал.





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