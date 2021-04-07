Главная » Новости



12:19, 7 апреля 2021 года Сегодня православные отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы Согласно евангельскому преданию в этот день Архангел Гавриил возвестил Деве Марии о будущем рождении Иисуса Христа. О празднике в интервью корреспонденту ГТРК «Орел» рассказал священник храма преподобного Сергия Радонежского Максим Ерескин.











Юлия Опанасюк



