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13:00, 7 апреля 2021 года Шашлык – по противопожарным правилам В Орловской области сотрудники МЧС проводят рейды по дачным кооперативам, раздают листовки, напоминают правила «открытого огня». Они, кстати, в этом году - изменились.





Спасатели напоминают: сжигать мусор и разводить костры во дворах частных домов запрещено только на расстоянии менее 5 метров от построек. Это же правило действует для шашлыков и мангалов.



Разводить костры можно только в несгораемых емкостях, для мусора использовать лучше всего бочку.



Виктор Кузин, заместитель начальника управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Орловской области: «В случае если граждане на своих приусадебных участках захотят старым дедовским способом избавиться от сухой травы, то есть определенные требования. Участок с сухой травяной растительностью должен находиться на расстоянии не менее 50 метров до ближайшего объекта. Данный участок должен быть очищен в радиусе 30 метров. На территории не должен действовать особый противопожарный режим. При соблюдении данных требований сжигание на своем земельном участке сухой растительности допускается».

Пожарно-спасательные подразделения Орловской области за прошедшие сутки выезжали 67 раз, из них 60 на ликвидацию возгораний, 90% из которых - горение мусора и сухой травы, остальные на помощь населению. Сотрудники МЧС выписали 24 протокола за нарушения правил при сжигании сухой травы, при сжигании мусора - 48 протоколов. Лидеры по вызовам - Орел и Орловский район.





Всеволод Трифонов



