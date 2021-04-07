Главная » Новости



13:05, 7 апреля 2021 года В Орловской области выявлено мошенничество в рамках национального проекта «Демография» Сумма ущерба составила 28,7 тыс. рублей.





Прокуратура проверила образовательные контракты, заключенные в рамках федеральной программы «Старшее поколение» между центром занятости Верховского района и Орловским учебным центром. Некоторые документы оказались фиктивные, четыре человека на учебе не появлялись, но «занятия» были оплачены. Два аналогичных случая выявлены в Орловском ДОСААФ.



В рамках вскрытых нарушений было возбуждено два уголовных дела по статье о мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения.



Сумма ущерба составила 28,7 тыс. рублей, сообщает сайт ведомства.

Юлия Фёдорова, старший помощник прокурора Орловской области: «В связи с отсутствием надлежащего контроля со стороны центра занятости Верховского района за посещаемостью курсов и за использованием сертификатов на обучение, прокуратурой Верховского района внесено представление директору учреждения. Ход расследования уголовных дел и результаты рассмотрения акта прокурорского реагирования находятся на контроле органов прокуратуры».





Всеволод Трифонов



