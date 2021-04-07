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13:06, 7 апреля 2021 года
Орловцы могут обратиться по вопросам детских выплат на «горячие линии»Специалисты подскажут нюансы, касающиеся оформления льготы на ребенка от 3 до 7 лет.
Напомним, что с 1 апреля на территории России начали оформлять заявки на получение увеличенных детских выплат. Дифференциация составила 50%, 75% и 100% от прожиточного минимума на ребенка.
По вопросам назначения льготы можно обращаться:
• Контакт-центр Минтруда РФ: 8 (800) 200-04-12 (звонки жителей Орловской области принимаются с 03:00 до 18:00, в выходные и праздники линия недоступна);
• Региональная «горячая линия»: 8 (4862) 633-445 (по будням с 09:00 до 18:00).
Также с условиями назначения выплаты можно ознакомиться на сайте областного департамента социальной защиты.
Пресс-служба региональной соцзащиты особо подчеркивает, что написать заявление на выплату детского пособия можно до конца текущего года – независимо от месяца обращения деньги начислят за период с января.
Артём Ежаков