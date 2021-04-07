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13:15, 7 апреля 2021 года

Сегодня – Всемирный день здоровья

Корреспондент ГТРК «Орел» Елена Литинская выясняла, как оставаться здоровым на протяжении всей жизни.


Идеальный портрет здорового человека, когда давление 120 на 80, холестерин и сахар в норме, встречается крайне редко - из 100 человек таких 5, максимум 10. Но нужно стремиться к лучшему. Рецептами здоровья поделились медики орловской поликлиники № 2. Все в один голос первым пунктом называют правильное питание: меньше быстрых углеводов и жиров. Эндокринолог добавляет, что важен и режим питания.

Анна Лукашина, врач-эндокринолог поликлиники № 2 г. Орла: «Питание должно быть частое, дробное, хотя бы 5-6 раз в день небольшими порциями, интервал между приемами пищи не должен составлять более 3-4 часов».

Еще важный набор ингредиентов – дозированные физические нагрузки – как минимум 8 тысяч шагов в день, закаливание и здоровый сон.

Ольга Курченко, заведующая терапевтическим отделением поликлиники № 2 г. Орла: «Закаляться всем желательно с детства, конечно, это постепенный процесс, но это нам нужно вводить в нашу жизнедеятельность. Спать нужно желательно 7-8 часов в день, чтобы во время сна мы с вами успевали отдыхать».

Хирург считает, что для здоровья крайне важна осторожность.

Дмитрий Рубаник, врач-хирург поликлиники № 2 г. Орла: «Со стороны хирургической проблемы, чтобы оставаться здоровым нужно избегать травматизма, смотреть под ноги, когда вы куда-то идете и соблюдать меры безопасности. Если вы будете торопиться, то успеете только в больницу».

Кардиолог главными врагами здоровья считает вредные привычки, соль, отсутствие движения и стресс. Очень опасно для сердца быть начальником – есть риск получить психоэмоциональный стресс.

Елена Гурова, врач-кардиолог поликлиники № 2 г. Орла: «Известно что, люди на руководящих должностях подвержены стрессу, чаще всего подвержены инфаркту. В основном мужчины до 55 лет».

Тем не менее главный врач поликлиники вполне здоров. У него свой секрет успеха.

Павел Сергеев, главный врач поликлиники № 2 г. Орла «Скажу на своем опыте: нужно обязательно ходить в спортзал, плавать и чуть-чуть заниматься гантелями, для того, чтобы быть здоровым».

А теперь - глас народа. Молодые люди сегодня практичные. Они знают, что лучше болезней избегать, чем потом их лечить. Опрошенные нами молодые люди говорили, что занимаются спортом и являются приверженцами правильного питания, а если что-то заболело - сразу обращаются к врачу. Отмечали также, что хорошее настроение и бодрость духа способствуют улучшению здоровья.

Одним словом, берегите и уважайте свой организм и он ответит вам взаимностью.

Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.


Елена Литинская
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