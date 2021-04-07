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15:34, 7 апреля 2021 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».
- В реализации нацпроекта «Демография» нашли нарушения - на 28 тысяч рублей и на два уголовных дела.
- Сегодня - день здоровья. Советы врачей и рекомендации горожан.
- Достояние Франции – в музее Тургенева. Орловцы могут увидеть гобелены и узнать историю их создания.
- Ограничили, но не запретили. Как изменились правила сжигания травы и мусора на дачных участках?
- Балка Непрец получила «охранную грамоту».
Вести-Орёл