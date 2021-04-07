Парахин проверил уборку сквера им. Семашко

Мэр Орла выехал с инспекцией на улицу Матвеева и увидел, что прилегающие территории все еще нуждаются в чистке.

На месте оказалось, что на территории сквера запорошены песком газон и дорожки. Прилегающая парковка - тоже не идеальной чистоты, но глава Советского района Артём Левковский объяснил это постоянной занятостью территории машинами, из-за чего Парахин поручил проработать возможность временного запрета парковки в этом месте.