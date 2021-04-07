Парахин проверил уборку сквера им. Семашко

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15:03, 7 апреля 2021 года
Парахин проверил уборку сквера им. СемашкоМэр Орла выехал с инспекцией на улицу Матвеева и увидел, что прилегающие территории все еще нуждаются в чистке.
На месте оказалось, что на территории сквера запорошены песком газон и дорожки. Прилегающая парковка - тоже не идеальной чистоты, но глава Советского района Артём Левковский объяснил это постоянной занятостью территории машинами, из-за чего Парахин поручил проработать возможность временного запрета парковки в этом месте.
Градоначальник отметил, что и сама улица Матвеева нуждается в уборке. В частности, здесь нужно вывезти пакеты с осенними листьями.
Фото пресс-службы мэрии Орла
«Субботника ждать не надо. Мобилизуйте все возможные силы на уборку. Давайте обращаться к помощи хозсубъектов, образовательных учреждений. Чистый город нужен уже сегодня», – цитирует Юрия Парахина сайт мэрии.
Артём Ежаков