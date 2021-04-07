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15:17, 7 апреля 2021 года Дачные автобусы в Орле возобновят маршруты с 24 апреля Об этом сообщает пресс-служба мэрии.





Три дачных маршрута будут курсировать ежедневно с 24 апреля по 24 октября. Вместимость каждого автобуса – не менее 35 мест.



Список маршрутов:



• № 20д «ул. Космонавтов – Карачевские дачи»;

• № 61 «ул. 1-ая Посадская – озеро Светлая жизнь»;

• № 65 «ул. 1-ая Посадская – дачный массив посёлка Гать».



Контролировать дачные перевозки будет управление городского хозяйства и транспорта – сообщает сайт мэрии.





Артём Ежаков



