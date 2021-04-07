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15:09, 7 апреля 2021 года

В Орле открылась выставка французских гобеленов

Тканные картины привезли представители знаменитой мануфактуры Jules Pansu.


Искусство изготовления декоративных ковров знали в Древнем Египте, Вавилоне, Греции и Риме. В Западную Европу они пришли сравнительно поздно, благодаря крестовым походам, но именно там в средние века гобелен обрел невероятную популярность. Несколько столетий он не выходил из моды. Основные сюжеты - религиозные и библейские, натюрморты и портреты.

Само слово «гобелен» произошло от фамилии - в XII веке братье Гобелен образовали мануфактуру, и с тех пор их династия поставляла эти роскошные изделия королевскому двору Франции.

С некоторыми образцами этого искусства от французской мануфактуры Jules Pansu орловцы могут познакомиться уже сейчас. Уникальную возможность увидеть разные способы плетения и сюжеты предлагает музей Тургенева. Многие из представленных здесь гобеленов имеют удивительную историю и воссозданы по старинным образцам, в спасении которых в свое время приняли непосредственное участие Жорж Санд и Проспер Мериме.

Ирина Алексина, арт-амбассадор мануфактуры Jules Pansu: «Жорж Санд увидела эти шпалеры в 1841 году, а в 1844 описала их в романе «Жанна» и тем самым привлекла к этим объектам большое внимание. А Проспер Мериме, будучи инспектором национального наследия Франции, приложил колоссальные усилия, для того чтобы выкупить их в собственность государства».

Эти шпалеры на самом высоком государственном уровне были признаны достоянием Франции. Теперь они «жемчужины» музея Клюни в Париже. Сегодня, мануфактура берет за основу своих декоративных произведений работы самых известных мировых художников - Пикассо, Миро, Кандинского, Малевича, Магритта и других.

Алексей Зотов представитель в СНГ мануфактуры Jules Pansu: «Скоро в Москве пройдет очень большая выставка в музее декоративно-прикладного искусства на Делегатской. С 15 мая в течение 45 дней будет грандиозная выставка, которую будет открывать посол Франции месье Пьер Леви».

А на открытии выставки в Орле гостей приветствовали сотрудники музея Тургенева и представители мануфактуры Jules Pansu. Знакомство с декоративным искусством началось с истории и музыки.


Эва Стасюлевич
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