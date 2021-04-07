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16:04, 7 апреля 2021 года

Герценский мост в Орле будут ремонтировать до конца недели

Мэр Юрий Парахин продолжает инспектировать дорожный ремонт.


Герценский мост, который из-за ямочного ремонта регулярно собирает пробки, будет чиниться до конца недели – об этом сообщает сайт мэрии Орла.
Градоначальник прокомментировал неудобства автомобилистов и пассажиров: «Прекрасно понимаю недовольство тех, кто за рулём. Но ещё хочется как можно раньше начать ездить по хорошим дорогам, и для этого нужно немного перетерпеть».

В рамках продолжающихся проверок дорожного ремонта градоначальник заглянул на улицу Мостовую – и снова остался недоволен. Уже второй раз за два дня. Вчера мэру не понравился ремонт полотна на улице Брестской. На Мостовой ситуация чуть лучше, но здесь подрядчик плохо очищает асфальт от пыли, из-за чего битум ложится неравномерно, что чревато образованием новой ямы уже через несколько месяцев.

Юрий Парахин, мэр города Орла: «Латки надо выдувать и вычищать до идеала. Видите, что вся эмульсия ушла вместе с колёсами КамАЗа? Я такую работу принимать не собираюсь. Да, гарантия на ямочный ремонт - один год, но мы должны ориентироваться на все три года!».
В Instagram градоначальник добавил: «Дело не в "мэр недоволен". Люди будут недовольны, когда мы снова развернем ремонт на этом же участке спустя пару месяцев».
Фото пресс-службы мэрии Орла


Артём Ежаков
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