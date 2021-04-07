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17:08, 7 апреля 2021 года

Юным орловцам рассказали о покорении космоса

Школьники и студенты встретились с людьми, которые в свое время служили на Байконуре.


В Орле начались праздничные мероприятия, посвященные 60-летию покорения космоса человеком. Сегодня в областной библиотеке собрались школьники и студенты. Для них организовали встречу с орловцами, которые в свое время служили и работали на Байконуре. Сергей Ветчинников рассказал о своих впечатлениях от увиденного на космодроме. Два успешных пуска прошли за время его службы.

Сергей Ветчинников, житель г. Орла: Когда беспилотный «Буран» посадили, тогда ликовала вся страна, не говоря уже о тех, кто работал, тех, кто служил, тех, кто был к этому причастен. На мою службу пришелся самый рассвет космонавтики Советского Союза».

Ребятам рассказали не только об истории развития отечественной космонавтики, но и познакомили с биографией первопроходцев космоса, а также подготовили выставку детских работ и фотовыставку, на которой были представлены снимки, сделанные космонавтами, - взгляд на землю сверху.


Анна Вайсергисер
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