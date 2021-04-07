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17:10, 7 апреля 2021 года Активисты начали убирать Орел, не дожидаясь субботника Погода уже позволяет приводить в порядок скверы и парки.





Не дожидаясь официального субботника, активисты Общероссийского Народного фронта и «Молодежки ОНФ» вышли наводить порядок в Орле.



По традиции, начали с Тургеневского бережка и дошли до спасательной станции на Оке. Экологический отряд - около 20 человек: студенты и ученики школы №2. Спустя пару часов плодотворной работы территория стала заметно чище.



Владимир Лысов, член регионального штаба ОНФ в Орловской области: «Этим примером мы хотели бы показать всем гражданам Орла - не дожидаться, когда наступят официальные субботники, а уже сейчас начать убирать свои территории».





Юлия Сабельникова



