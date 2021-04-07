Главная » Новости



17:14, 7 апреля 2021 года 26 орловских сотрудников органов внутренних дел получили квартиры Торжественное вручение ключей от нового служебного жилья состоялось в региональном УМВД.





Сегодня 26 орловских сотрудников органов внутренних дел получили ключи от нового служебного жилья. Среди обладателей – те, кто отдал службе более 20 лет, а также молодые специалисты - участковые уполномоченные, следователи, госавтоинспекторы и представители других подразделений.



Предоставлено 18 однокомнатных, 4 двухкомнатные и 4 трехкомнатные квартиры. Как было отмечено, социальное обеспечивание сотрудников жильем - в МВД в приоритете.





Всеволод Трифонов



