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17:20, 7 апреля 2021 года Орловским производителям подсолнечного масла и сахара частично компенсируют затраты Это должно позволить стабилизировать цены на соответствующую продукцию.





Орловской области выделено чуть больше 168 миллионов рублей на субсидирование производителей, участвующих в соглашениях о стабилизации цен на продовольственные товары, в частности – подсолнечное масло и сахар.



Для потребителей, с учетом субсидирования производителей, литр подсолнечного масла не должен быть дороже 95 рублей при оптовых закупках и не превышать 110 рублей при покупке в розницу. Что касается сахара, то здесь стоимость не должна быть больше 36 рублей и 46 рублей соответственно.



Соглашения с производителями о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар были недавно продлены. В первом случае срок действует до 1 октября 2021 года, во втором – до 1 июня 2021 года, сообщает сайт Правительства России.





Артём Ежаков



