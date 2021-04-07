среда 7.04.2021 18:09:56 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пять интервью о любви
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Контакт
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

17:20, 7 апреля 2021 года

Орловским производителям подсолнечного масла и сахара частично компенсируют затраты

Это должно позволить стабилизировать цены на соответствующую продукцию.


Орловской области выделено чуть больше 168 миллионов рублей на субсидирование производителей, участвующих в соглашениях о стабилизации цен на продовольственные товары, в частности – подсолнечное масло и сахар.

Для потребителей, с учетом субсидирования производителей, литр подсолнечного масла не должен быть дороже 95 рублей при оптовых закупках и не превышать 110 рублей при покупке в розницу. Что касается сахара, то здесь стоимость не должна быть больше 36 рублей и 46 рублей соответственно.

Соглашения с производителями о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар были недавно продлены. В первом случае срок действует до 1 октября 2021 года, во втором – до 1 июня 2021 года, сообщает сайт Правительства России.


Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.