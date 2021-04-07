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17:25, 7 апреля 2021 года В двух орловских ТЦ могут открыть пункты вакцинации от COVID-19 Этот вопрос сегодня прорабатывался на заседании регионального штаба по вакцинации.





Речь идет о торговом центре «Гринн» на Кромском шоссе и гипермаркете «Европа» на улице Московской. Отметим, что правительство Орловской области инициировало голосование в своем сообществе «ВКонтакте», где предложило орловцам выразить свое мнение на этот счет. На момент написания статьи, два комментатора высказались за вакцинацию в медицинских учреждениях. Сейчас это мнение разделяет большинство проголосовавших - 110 человек не хотят организации вакцинации в ТЦ. Противоположное суждение у 51 орловца.



Что касается текущей прививочной кампании, то первый компонент «Спутника V» получили 40 742 жителя региона, завершили вакцинацию 28 614 человек.



Среди медиков полностью привиты 1 850 человек, 2 400 медиков закончили первый этап вакцинации – сообщает сайт областного правительства.



Записаться на прививку против коронавируса можно через сайт Госуслуг, электронную регистратуру Орловской области, мобильное приложение «2DR.RU», единый телефон «122» и в регистратурах медицинских учреждений.







Распределение голосов на момент написания статьи

Фото пресс-службы областного правительства





Артём Ежаков



