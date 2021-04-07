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18:13, 7 апреля 2021 года В Орле обсудили удачи и проблемы прививочной кампании Об этом сегодня говорили на заседании регионального штаба по вакцинации от коронавируса.





В регионе от коронавируса прививают «Спутником V». Почти 20 тысяч орловцев уже завершили вакцинацию и уверены, что она безопасна. В каждом медучреждение области работают прививочные пункты, в филиале поликлиники № 2 даже потребовалось открытие дополнительного. Ольга Попрядухина, заведующая филиалом поликлиники №2 г.Орла: «На данный момент в филиале работает два доврачебных кабинета, один прививочный кабинет. С 12 апреля открывается второй прививочный кабинет. Это обусловлено большим потоком желающих». Прошел первый этап вакцинации и вице-спикер Горсовета Владимир Негин. Только так, по его мнению, можно защитить себя, родных и окружающих. Владимир Негин, заместитель председателя Орловского городского Совета народных депутатов: «Практически все эпидемии были побеждены благодаря вакцинации. Ничего иного человечество на сегодняшний день не придумало, поэтому прививайтесь, пожалуйста, давайте быстрее встретимся вместе на различных массово-культурных мероприятиях, концертах, и чтобы как можно быстрее были отменены все ограничения, связанные с ковидом». Для того чтобы окончательно можно было «сбросить маски», решение привиться должны принять 60% населения. В нашей области это почти 400 тысяч человек. Процедуру вакцинации планируют сделать «в шаговой доступности». Владимир Николаев, заместитель руководителя департамента здравоохранения Орловской области: «Ведутся переговоры, обсуждение возможностей развертывания таких пунктов вакцинации в двух крупных торговых центрах, учитывая поручение штаба. Это развертывание пункта вакцинации в комплексе ГРИНН и на улице Московской в ТЦ «Европа». Также на заседание штаба отметили: последний месяц на территории региона количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции держится приблизительно на одном уровне. Валентина Нордстрем, первый заместитель председателя правительства Орловской области, руководитель штаба по вакцинации: «Ниже 60 в сутки не бывает. При этом заболевших тяжело и в стационарах тоже мы не видим уменьшения». Сообщили и о том, что вопросов по поводу записи на прививку от жителей уже не поступает. Сейчас больше интересует, как получить «имунный паспорт». Сертификат выдается дистанционно на сайте Госуслуг, но появится он там лишь после получения второй дозы вакцины и при условии, что медучреждение вовремя внесет данные в реестр - а вот с этим проблемы, поэтому на штабе руководителей попросили делать это в максимально короткие сроки.





Анна Вайсергисер



