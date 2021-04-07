В Орле высадят липовую аллею в честь первого полёта человека в космос

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18:41, 7 апреля 2021 года
В Орле высадят липовую аллею в честь первого полёта человека в космосОрганизатором тематической акции стало региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ). Инициативу также поддержала администрация города.
Новая липовая аллея появится на бульваре Космонавтов в Северном районе города. Накануне акции «Молодёжка ОНФ» проведёт субботник, а в День космонавтики здесь высадят 25 молодых, но уже окрепших лип. Каждая высотой около двух метров. Саженцы выращены в питомнике МУП «Зеленстрой», сообщает информационный портал Орловской области.
Орловское Информбюро