Главная » Новости



18:41, 7 апреля 2021 года В Орле высадят липовую аллею в честь первого полёта человека в космос Организатором тематической акции стало региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ). Инициативу также поддержала администрация города.





Новая липовая аллея появится на бульваре Космонавтов в Северном районе города. Накануне акции «Молодёжка ОНФ» проведёт субботник, а в День космонавтики здесь высадят 25 молодых, но уже окрепших лип. Каждая высотой около двух метров. Саженцы выращены в питомнике МУП «Зеленстрой», сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро



