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21:20, 7 апреля 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Выход из ограничений - под защитой «Спутника». Вакцинацию сделают еще доступней.

- Сегодня 26 сотрудникам регионального УМВД вручили ключи от жилья

- До объявленного дня. Сегодня активисты вышли на борьбу с мусором

- Премьера – откладывается. Сегодня строители Дома культуры в Покровском районе оправдывались перед губернатором за срыв сроков.

- Чуть ближе к звездам. Сегодня в Орле начались мероприятия, посвященные 60-летию покорения Космоса

- Благая весть для православных. Сегодня в орловских храмах прошли торжественные богослужения.

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