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21:20, 7 апреля 2021 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».
- Выход из ограничений - под защитой «Спутника». Вакцинацию сделают еще доступней.
- Сегодня 26 сотрудникам регионального УМВД вручили ключи от жилья
- До объявленного дня. Сегодня активисты вышли на борьбу с мусором
- Премьера – откладывается. Сегодня строители Дома культуры в Покровском районе оправдывались перед губернатором за срыв сроков.
- Чуть ближе к звездам. Сегодня в Орле начались мероприятия, посвященные 60-летию покорения Космоса
- Благая весть для православных. Сегодня в орловских храмах прошли торжественные богослужения.
Вести-Орёл