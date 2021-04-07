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Главная » Новости

19:20, 7 апреля 2021 года

Мужчина нашел на чердаке ружье и сдал его росгвардейцам

Оружие долгие годы хранилось в доме его родственников, расположенном в одном из населенных пунктов Орловской области.


Как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Орловской области, незарегистрированное гладкоствольное ружье ИЖ-5 сдал житель столичного региона. Уроженец Колпнянского района пояснил силовикам, что оружие долгие годы хранилось в доме родственников, расположенном в одном из населенных пунктов Орловской области. Правоохранители выяснили, что мужчина  обнаружил ружье при проведении уборки на чердаке. Со слов заявителя, владельцем оружия являлся покойный отец его супруги.
 
В Росгвардии напоминают, что при сдаче незарегистрированного оружия полагается выплата денежного вознаграждения. Добровольное обращение также освобождает от уголовной ответственности.
 
Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Орловской области



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