Мужчина нашел на чердаке ружье и сдал его росгвардейцам

Оружие долгие годы хранилось в доме его родственников, расположенном в одном из населенных пунктов Орловской области.

Как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Орловской области, незарегистрированное гладкоствольное ружье ИЖ-5 сдал житель столичного региона. Уроженец Колпнянского района пояснил силовикам, что оружие долгие годы хранилось в доме родственников, расположенном в одном из населенных пунктов Орловской области. Правоохранители выяснили, что мужчина обнаружил ружье при проведении уборки на чердаке. Со слов заявителя, владельцем оружия являлся покойный отец его супруги.

В Росгвардии напоминают, что при сдаче незарегистрированного оружия полагается выплата денежного вознаграждения. Добровольное обращение также освобождает от уголовной ответственности.

Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Орловской области