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6:02, 8 апреля 2021 года

Россельхознадзор приостановил деятельность ливенского племенного завода

У ведомства возникли вопросы к утилизации биологических отходов.


Специалисты установили, что на «Племенном заводе Сергиевский» отсутствовали емкости для сбора, хранения и перевозки биологических отходов, помещение для вскрытия и соответствующий инструментарий, а также транспорт, перевозящий отходы к специализированным учреждениям хранения, переработки и утилизации.
 
Также возникли вопросы к крематору – он не герметичен, а пол под ним не забетонирован. Сквозные отверстия в крематоре мешают качественной дезинфекции и мойке, а также позволяют птицам попадать в контейнер с отходами и распространять болезни. Вдобавок, сама утилизационная не была соответствующим образом зарегистрирована.
 
За эти нарушения деятельность племенного завода была приостановлена на 90 суток, сообщили в пресс-службе областного Россельхознадзора.



Артём Ежаков
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