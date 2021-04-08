Россельхознадзор приостановил деятельность ливенского племенного завода

У ведомства возникли вопросы к утилизации биологических отходов.

Специалисты установили, что на «Племенном заводе Сергиевский» отсутствовали емкости для сбора, хранения и перевозки биологических отходов, помещение для вскрытия и соответствующий инструментарий, а также транспорт, перевозящий отходы к специализированным учреждениям хранения, переработки и утилизации.



Также возникли вопросы к крематору – он не герметичен, а пол под ним не забетонирован. Сквозные отверстия в крематоре мешают качественной дезинфекции и мойке, а также позволяют птицам попадать в контейнер с отходами и распространять болезни. Вдобавок, сама утилизационная не была соответствующим образом зарегистрирована.



За эти нарушения деятельность племенного завода была приостановлена на 90 суток, сообщили в пресс-службе областного Россельхознадзора.