Орловские приставы урегулировали соседский земельный спор

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7:06, 8 апреля 2021 года
Орловские приставы урегулировали соседский земельный спорОдин из собственников лишил соседку короткого пути в центр поселка.
Территориальный конфликт разгорелся между соседями трех земельных участков поселка Дубы. Новый хозяин просто запретил своей соседке ходить по территории, которую посчитал своей, а затем и вовсе перегородил её, из-за чего женщина не могла попасть в центр поселка короткой дорогой, и ей приходилось идти в обход.
Местный районный суд постановил установить смежные границы земельных участков между соседями и не чинить препятствий в пользовании проходами и выездами. Судебный пристав при личном посещении подробно разъяснил сторонам последствия невыполнения предписания, после чего участок был освобожден для прохода – сообщает
сайт областного УФССП.
Артём Ежаков