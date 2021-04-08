Орловским МФЦ передали некоторые полномочия ЗАГСов

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8:10, 8 апреля 2021 года
Орловским МФЦ передали некоторые полномочия ЗАГСовОни касаются регистрации рождения и смерти.
Соответствующее постановление подписано губернатором Орловской области Андреем Клычковым. Оно распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 марта 2021 года.
Нововведения передают МФЦ полномочия государственной регистрации рождения (за исключением рождения, государственная регистрация которого производится одновременно с государственной регистрацией установления отцовства) и смерти.
Соответствующие заявления и результаты принимаются и выдаются сотрудниками МФЦ в порядке, установленном действующим законодательством об актах гражданского состояния, сообщает
пресс-служба областного правительства.
Артём Ежаков