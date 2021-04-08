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9:12, 8 апреля 2021 года Бюджеты Мценского и Колпнянского районов сбалансируют миллионами На эти цели губернатор Орловской области Андрей Клычков выделил свыше 15,5 миллиона рублей.





Согласно подписанным главой региона распоряжениям от 2 апреля 2021 года № 190-р и № 191-р, финансовая подпитка бюджета Колпнянского района составит 14 миллионов рублей, Мценского – 1,6 миллиона. Средства будут направлены из областной казны – сообщает региональный информационный портал.





Артём Ежаков



