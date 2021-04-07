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20:00, 7 апреля 2021 года Орловскую доярку отметили наградой Министерства сельского хозяйства РФ Награду Ирине Смирновой сегодня вручил губернатор Орловской области Андрей Клычков.





Ирина Смирнова уже более 30 лет работает в сельскохозяйственном производственном кооперативе «Ленинский» Свердловского района Орловской области. За эти годы она зарекомендовала себя как грамотный специалист, который пользуется заслуженным авторитетом у коллег и руководства. За добросовестный и многолетний труд Ирине Васильевне Смирновой была объявлена Благодарность Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. С наградой передовика производства поздравили губернатор области и глава Свердловского района Виктор Рожков, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро



