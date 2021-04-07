Орловскую доярку отметили наградой Министерства сельского хозяйства РФ

Ирина Смирнова уже более 30 лет работает в сельскохозяйственном производственном кооперативе «Ленинский» Свердловского района Орловской области. За эти годы она зарекомендовала себя как грамотный специалист, который пользуется заслуженным авторитетом у коллег и руководства.
За добросовестный и многолетний труд Ирине Васильевне Смирновой была объявлена Благодарность Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. С наградой передовика производства поздравили губернатор области и глава Свердловского района Виктор Рожков, сообщает
информационный портал Орловской области.