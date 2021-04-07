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20:22, 7 апреля 2021 года Андрей Клычков раскритиковал подрядчика, который возводит Дом культуры в селе Дросково Покровского района Строители просрочили уже вторую дату сдачи объекта.





Сегодня губернатор Орловской области Андрей Клычков посетил Покровский район. Одним из пунктов визита стал Дом культуры в селе Дросково. Подрядчику пришлось давать объяснения главе региона.

Первоначальный срок сдачи объекта был до 10 декабря 2020 года. Работы шли медленно - пандемия внесла свои коррективы: переболела большую часть строителей, и подрядчик попросил перенести сроки сдачи объекта на 1 апреля. Но и в этот день Дом культуры, рассчитанный на 100 мест, сдан в эксплуатацию не был. Подрядчик не успел завершить внутренние отделочные работы и благоустроить территорию вокруг. Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Мне отвечать перед жителями. И Вы будете отвечать тоже. И у нас департамент строительства со всеми своими структурными подразделениями получит, проверка сейчас идёт. Просто не хочу говорить, но выговор точно будет. Это самое минимальное, что они получат. И когда мы жителям обещаем - за эти обещания нужно отвечать».





Антон Киселёв



