среда 7.04.2021 21:24:59 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пять интервью о любви
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Контакт
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

20:22, 7 апреля 2021 года

Андрей Клычков раскритиковал подрядчика, который возводит Дом культуры в селе Дросково Покровского района

Строители просрочили уже вторую дату сдачи объекта.


Сегодня губернатор Орловской области Андрей Клычков посетил Покровский район. Одним из пунктов визита стал Дом культуры в селе Дросково. Подрядчику пришлось давать объяснения главе региона.

 
Первоначальный срок сдачи объекта был до 10 декабря 2020 года. Работы шли медленно - пандемия внесла свои коррективы: переболела большую часть строителей, и подрядчик попросил перенести сроки сдачи объекта на 1 апреля. Но и в этот день Дом культуры, рассчитанный на 100 мест, сдан в эксплуатацию не был. Подрядчик не успел завершить внутренние отделочные работы и благоустроить территорию вокруг. 
 
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Мне отвечать перед жителями. И Вы будете отвечать тоже. И у нас департамент строительства со всеми своими структурными подразделениями получит, проверка сейчас идёт. Просто не хочу говорить, но выговор точно будет. Это самое минимальное, что они получат. И когда мы жителям обещаем - за эти обещания нужно отвечать».



Антон Киселёв
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.