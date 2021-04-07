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20:44, 7 апреля 2021 года Клычков анонсировал открытие нового МФЦ в Орле Глава региона провел прямой эфир с жителями области.





Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «На следующей неделе мы в «ГРИННе» открываем для жителей Заводского района большой МФЦ, чтобы в торговом центре жители могли получить государственные и муниципальные услуги. Также на следующей неделе отрываем в центре «Мой бизнес» окно «Моя занятость» – для упрощения порядка и по бизнесу, и по регистрации, и поиску работы, в одном окне все это будет объединено. Это хорошее упрощение процедуры для людей».





Артём Ежаков



