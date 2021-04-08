четверг 8.04.2021 00:22:45 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пять интервью о любви
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Контакт
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

21:47, 7 апреля 2021 года

Ответственным за строительство ДК в Дросково «раздадут пряники»

Подрядчик не уложился в отведенные сроки.


Как заявил сегодня губернатор Орловской области во время прямого эфира, стоместный Дом культуры должны будут достроить к 1 мая. Изначально ДК должны были сдать еще 10 декабря, но в процесс возведения вмешалась пандемия, и срок сдвинули к 1 апреля, а теперь и к 1 мая.
 
Сегодня глава региона лично заглянул на объект. Он заявил подрядчику: «Мне отвечать перед жителями. И Вы будете отвечать тоже. И у нас департамент строительства со всеми своими структурными подразделениями получит, проверка сейчас идёт. Просто не хочу говорить, но выговор точно будет. Это самое минимальное, что они получат. И когда мы жителям обещаем - за эти обещания нужно отвечать».
 
Во время общения с орловцами в социальных сетях, Клычков повторил сказанное: «Контрольное управление занимается проверкой деятельности наших департаментов и служб, а также подрядчика – выводы все будут сделаны. Мне просто крайне неприятно – это не сильно сложный объект. Понимаю, что был коронавирус и прочие сложности, но надо завершать. Все «пряники» будут выданы, но главное, чтобы до 1 мая строительство этого Дома культуры было закончено, и он был запущен».


Читайте также:Андрей Клычков раскритиковал подрядчика, который возводит Дом культуры в селе Дросково Покровского района



Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.