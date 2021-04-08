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21:47, 7 апреля 2021 года Ответственным за строительство ДК в Дросково «раздадут пряники» Подрядчик не уложился в отведенные сроки.





Как заявил сегодня губернатор Орловской области во время прямого эфира, стоместный Дом культуры должны будут достроить к 1 мая. Изначально ДК должны были сдать еще 10 декабря, но в процесс возведения вмешалась пандемия, и срок сдвинули к 1 апреля, а теперь и к 1 мая.



Сегодня глава региона лично заглянул на объект . Он заявил подрядчику: «Мне отвечать перед жителями. И Вы будете отвечать тоже. И у нас департамент строительства со всеми своими структурными подразделениями получит, проверка сейчас идёт. Просто не хочу говорить, но выговор точно будет. Это самое минимальное, что они получат. И когда мы жителям обещаем - за эти обещания нужно отвечать». Во время общения с орловцами в социальных сетях, Клычков повторил сказанное: «Контрольное управление занимается проверкой деятельности наших департаментов и служб, а также подрядчика – выводы все будут сделаны. Мне просто крайне неприятно – это не сильно сложный объект. Понимаю, что был коронавирус и прочие сложности, но надо завершать. Все «пряники» будут выданы, но главное, чтобы до 1 мая строительство этого Дома культуры было закончено, и он был запущен».



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Артём Ежаков



