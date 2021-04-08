Клычков собрался вакцинироваться

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21:58, 7 апреля 2021 года
Клычков собрался вакцинироватьсяУ губернатора пропали антитела к COVID-19.
О своем намерении вакцинироваться от коронавирусной инфекции Андрей Клычков заявил во время сегодняшнего прямого эфира в социальных сетях.
«Вчера пришли результаты теста – у меня нет антител, сегодня уезжаю в командировку в Москву, там я прививаться не собираюсь, вакцинируюсь по возвращении», – заявил глава региона.
Напомним, что губернатор Клычков заболел коронавирусом в минувшем октябре. От болезни он лечился около трех недель. Изначально у главы региона не нашли антител, и он собирался прививаться, но положительный титр проявился во время повторного теста, и губернатор отложил вакцинацию. Сам Клычков неоднократно говорил, что будет прививаться и непременно сообщит об этом, а также о своей реакции на препарат.
Артём Ежаков