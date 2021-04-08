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22:05, 7 апреля 2021 года Губернатор Орловщины объяснил рост цен на моторное топливо Андрей Клычков назвал повышение стоимости сезонным.





Вопрос о том, почему выросла цена на топливо, был задан во время прямого эфира губернатора Андрея Клычкова в соцсетях.

«Вчера подписал распоряжение о формировании группы по мониторингу цен на топливо. Включаем в него представителей Федеральной антимонопольной службы (ФАС) – будем ежедневно мониторить. В чем причина роста цен? Она сезонная. Идет больший объем закупок горюче-смазочных материалов для сельхозпредприятий, потому что посевная кампания начинается, а еще люди выезжают на улицы. Но мониторить и тормозить рост цен нужно, и мы будем этим заниматься», – заявил Клычков.





Артём Ежаков



