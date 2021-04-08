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9:50, 8 апреля 2021 года В Орловской области растет число уголовных дел, связанных с национальным проектом «Демография» Все они касаются фиктивного профессионального обучения и дополнительного профессионального образования. В работе правоохранителей находятся как минимум 11 подобных производств.





По результатам прокурорских проверок образовательных контрактов, заключенных между центром занятости Ливенского района и «Учебным центром «Квалификация», выяснилось, что заказчик оплатил образование 15 человек, которые фактически на занятиях не появлялись. Ещё 37 аналогичных случаев пришлись на Ливенский, Должанский и Колпнянский районы – здесь фигурирует тот же подрядчик.



По результатам проверок было возбуждено 9 уголовных дел по статье о мошенничестве с использованием служебного положения. Все они объединены в одно производство. Ущерб от преступлений превысил сумму в 770 тысяч рублей. В данный момент директор «Учебного центра «Квалификация» задержан, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.



Напомним, что сейчас в производстве находятся еще 2 уголовных дела, возбужденных по аналогичной статье и аналогичным деяниям. В рамках национального проекта «Демография» центр занятости Верховского района и «Орловский учебный центр» заключили образовательные контракты, в рамках которых было оплачено так и не проведенное обучение 4 человек. Ещё два таких случая выявлены в Орловском ДОСААФ.



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Артём Ежаков



