Главная » Новости



10:09, 8 апреля 2021 года В Орловской области проинспектируют местные автодороги Сформированная межведомственная комиссия до 1 мая проверит трассы регионального и межмуниципального значения.





Группу возглавит начальник управления строительства, транспорта и дорожного хозяйства профильного департамента Антон Чупахин. Также в состав комиссии вошли другие чиновники этого департамента, представители ГИБДД, «Орелгосзаказчика» и регионального ГУП «Дорожная служба».



Результаты инспекции будут использованы для формирования планов содержания автодорог регионального и межмуниципального значения – сообщает сайт областного правительства.





Артём Ежаков



