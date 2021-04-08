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10:29, 8 апреля 2021 года Государство профинансирует модернизацию орловских предприятий Для этого регион получит 39,6 млн рублей.





Субсидии предназначены для инвестиционных проектов по модернизации промышленных предприятий. Например, средства можно направить на возмещение части стоимости нового оборудования, компенсацию лизинговых платежей или оплату подключения к коммунальной инфраструктуре.



Для получения такой субсидии, предприятие должно создать новые рабочие места и иметь частных инвесторов, готовых вложиться в производство – сообщает региональный информационный портал.





Артём Ежаков



