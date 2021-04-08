В Орле начали активный ремонт дворовых территорий

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10:45, 8 апреля 2021 года
В Орле начали активный ремонт дворовых территорийК работе приступили на 17 участках из 42 запланированных к обновлению в этом году.
За выполнением соглашения следит городская администрация. Мэр Орла Юрий Парахин посещает объекты – вчера он заглянул во двор дома № 17 по улице Песковской. Жители сообщили градоначальнику, что «пока жаловаться не на что».
Начались работы и во дворе дома № 54 по улице Металлургов, который является прошлогодним объектом ремонта, но подрядчик ООО «Прогресс» сорвал все сроки, за что и поплатился разрывом соглашения и включением в «черный список».
В мэрии Орла просят жителей ремонтируемых территорий также контролировать подрядчиков и информировать городскую власть о проблемах с благоустройством.
Артём Ежаков