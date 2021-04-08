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10:38, 8 апреля 2021 года Село Волково, где находится усадьба Шеншиных, претендует на получение статуса исторического поселения регионального значения В перспективе это позволит получить грант Минстроя России. Местные власти не исключат, что места, где некогда проводили время Тургенев и Фет, станут популярным туристическим маршрутом Мценского района и привлекут гостей из других областей страны. В усадебном парке побывала Юлия Сабельникова.





В этих местах, под Мценском, майским утром 1853 года познакомились Тургенев и Фет. Они бродили мимо пруда, а в тени деревьев спорили о литературе. Спустя почти 170 лет парк начали благоустраивать. Работы по реконструкции стартовали летом прошлого года. В ближайшем будущем парк планируют сделать местом массового отдыха, проводить здесь праздничные мероприятия и выездные свадебные регистрации.



В реконструкцию вложили около трех миллионов рублей. Однако такой суммы для полного апгрейда недостаточно, говорят районные власти. В этом году село Волково со знаменитой усадьбой Шеншиных подало заявку на конкурс Минстроя России о присвоении ему статуса исторического поселения регионального значения.



Игорь Усов, глава администрации Подмокринского сельского поселения: «Статус исторического поселения дает нам право участвовать в конкурсе Минстроя, на получение гранта Минстроя, в рамках которого мы можем заняться благоустройством в более широком масштабе».

В нескольких сотнях метров от парка - двухэтажный каменный дом - бывшая усадьба Шеншиных. Сейчас там располагается школа. 1 апреля ее начали ремонтировать. Подрядчик обещает кардинально не менять исторический облик здания середины 19 века.



Усадьба Шеншиных - это и историческое наследие, и красивые пейзажи, и литературные места, а значит - привлекательна для туристов. По словам главы сельского поселения, грант откроет большие возможности для дальнейшего развития. Сейчас местная администрация готовит необходимую документацию и ждет подведения итогов конкурса. Оно состоится в сентябре.



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Юлия Сабельникова



