Село Волково, где находится усадьба Шеншиных, претендует на получение статуса исторического поселения регионального значения

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10:38, 8 апреля 2021 года
Село Волково, где находится усадьба Шеншиных, претендует на получение статуса исторического поселения регионального значенияВ перспективе это позволит получить грант Минстроя России. Местные власти не исключат, что места, где некогда проводили время Тургенев и Фет, станут популярным туристическим маршрутом Мценского района и привлекут гостей из других областей страны. В усадебном парке побывала Юлия Сабельникова.
В этих местах, под Мценском, майским утром 1853 года познакомились Тургенев и Фет. Они бродили мимо пруда, а в тени деревьев спорили о литературе. Спустя почти 170 лет парк начали благоустраивать. Работы по реконструкции стартовали летом прошлого года. В ближайшем будущем парк планируют сделать местом массового отдыха, проводить здесь праздничные мероприятия и выездные свадебные регистрации.
В реконструкцию вложили около трех миллионов рублей. Однако такой суммы для полного апгрейда недостаточно, говорят районные власти. В этом году село Волково со знаменитой усадьбой Шеншиных подало заявку на конкурс Минстроя России о присвоении ему статуса исторического поселения регионального значения.
Игорь Усов, глава администрации Подмокринского сельского поселения: «Статус исторического поселения дает нам право участвовать в конкурсе Минстроя, на получение гранта Минстроя, в рамках которого мы можем заняться благоустройством в более широком масштабе».
В нескольких сотнях метров от парка - двухэтажный каменный дом - бывшая усадьба Шеншиных. Сейчас там располагается школа. 1 апреля ее начали ремонтировать. Подрядчик обещает кардинально не менять исторический облик здания середины 19 века.
Усадьба Шеншиных - это и историческое наследие, и красивые пейзажи, и литературные места, а значит - привлекательна для туристов. По словам главы сельского поселения, грант откроет большие возможности для дальнейшего развития. Сейчас местная администрация готовит необходимую документацию и ждет подведения итогов конкурса. Оно состоится в сентябре.
Юлия Сабельникова